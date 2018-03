Sneijder zwaait af als international: 'Eén van de beste van afgelopen jaren'

Wesley Sneijder is niet meer beschikbaar voor Oranje. De recordinternational zet na 133 wedstrijden voor het Nederlands eltfal een punt achter zijn interlandcarrière.

Sneijder sprak in Qatar, waar hij nu speelt, lang met de nieuwbakken bondscoach Ronald Koeman. 'Ik begrijp dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek. Ik respecteer zijn keuze.'

Alleen maar lof

En natuurlijk is vooral lof op zijn plaats voor de indrukwekkende interlandcarrière van Sneijder. 'Wesley is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen jaren. Een geweldige speler met een geweldige uitstraling', zegt Koeman. 'Maar ik wil doorselecteren, bouwen aan een nieuw Oranje en moet dus keuzes maken.'

Hiermee komt een einde aan 15 jaar Sneijder in Oranje. Hoogtepunten waren uiteraard de twee WK's in Zuid-Afrika en Brazilië waar Nederland tweede en derde werd. Sneijder heeft al de ambitie uitgesproken om na zijn carrière het trainerswezen in te willen.