Politie waarschuwt laatste grachtenschaatsers: 'Doe het niet'

Ondanks dat de temperatuur vanochtend al snel boven het vriespunt uitkwam, waren blijkbaar nog altijd schaatsliefhebbers die het ijs opgingen.

De politie zag zich genoodzaakt opnieuw te waarschuwen voor de gevaarlijke staat van het ijs. 'Het ijs op de grachten is zeer onbetrouwbaar, je brengt niet alleen jezelf maar het levert ook risico's op voor de hulpverleningsdiensten die tot redding over moeten gaan', twittert de politie.

Waternet heeft het vaarverbod voor een gedeelte van de grachten inmiddels ingetrokken. Er is geen uitzicht meer op nieuwe vrieskou dus de Eenhoornsluis wordt vandaag weer opengezet.

Gisteren zakten al verscheidene schaatsers door het ijs. Dat liep allemaal met een sisser af: 'Maar het ijs opgaan is vragen om problemen', aldus de politie. Gisteravond landde er nog een traumahelikopter op de Prinsengracht na een melding dat er in de Jordaan een schaatser onder het ijs was terechtgekomen.

In het Westerpark zagen enkelen vanochtend nog hun kans schoon om snel nog even te schaatsen:

Op de grachten kan het niet meer maar in het Westerpark worden vanochtend nog de laatste schaatsmeters gemaakt pic.twitter.com/Sw5yVpiBWg — AT5 (@AT5) March 4, 2018

En dit tweetal heeft het schaatsen maar helemaal opgegeven:

En als je niet meer kan schaatsen, kun je ook gewoon gaan zwemmen #IJburg pic.twitter.com/ZqTeg99cry — AT5 (@AT5) March 4, 2018