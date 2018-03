Gehavend Ajax in de Gelredome: Wie moet het doen in de spits?

Waar het de afgelopen weken nog ging over de titelstrijd moet Ajax zo langzamerhand ook over de schouder achterom kijken. AZ won gisteravond weer en is Ajax op twee punten genaderd.

Lees ook: Ziyech wijst naar tumultueuze seizoenshelft: 'Er is zó veel gebeurd'

De ploeg van Erik ten Hag wacht vanmiddag de uitwedstrijd tegen Vitesse, een traditionele 'altijd lastig'. Alhoewel, kijkend naar de afgelopen jaren is dat misschien niet geheel op zijn plaats. De afgelopen twee confrontaties in Arnhem werden gewonnen. Van de in totaal 25 edities van Vitesse-Ajax werden er 13 gewonnen, 10 verloren en twee keer eindigde het in een gelijkspel.

Huntelaar en De Jong geblesseerd

Trainer Erik ten Hag moet het in ieder geval zonder de geblesseerde Frenkie de Jong en topscorer Klaas Jan Huntelaar stellen. De Jong zal normaal gesproken vervangen door Max Wöber al liet Ten Hag doorschemeren dat Veltman eventueel ook naar het centrum kan verhuizen.

Lees ook: Ajax laat Huntelaar met kuitklachten thuis

Voor de spitspositie heeft Ten Hag niet heel veel keuze. Het experiment met Siem de Jong in de punt faalde vorige week jammerlijk, de Colombiaan Mateo Cassierra wacht nog altijd op een nieuwe kans in de basis.

Cassierra weet het net in de Jupiler League regelmatig te vinden maar heeft in de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks weten te overtuigen in het eerste van Ajax. In de Arnhemse Gelredome wordt om 14.30 uur afgetrapt.