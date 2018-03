Siem de Jong in de spits tegen Vitesse

Door personele problemen bij Ajax begint Siem de Jong in de spits. In Arnhem speelt Ajax vanmiddag tegen Vitesse.

Klaas-Jan Huntelaar is nog steeds geblesseerd en ook Kasper Dolberg zit nog niet bij de selectie. De grote vraag vandaag was of Mateo Cassierra een nieuwe kans zou krijgen in de basis. Het antwoord op die vraag is nee. De Colombiaanse spits die bij Jong Ajax dit seizoen al 14 keer scoorde, zit wel op de bank. Bij de eerste elf zit ook Max Wöber die de eveneens geblesseerde Frenkie de Jong vervangt.

De andere namen bij Ajax zijn Onana, Veltman, De Ligt, Van de Beek, Neres, Ziyech, Schöne Tagliafico en Kluivert. Op de bank zitten Lamprou, Younes, Eiting, Mazraoui, Kristensen en Bakker.

De wedstrijd in Arnhem begint om 14.30 uur.