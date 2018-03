Nanninga opgelucht na vertrek Ramautarsing: 'Volstrekt oneens met citaten'

FvD-lijsttrekker Annabel Nanninga heeft met een tweet gereageerd op het terugtrekken van partijgenoot Yernaz Ramautarsing. Dat deed hij gisteren na ophef over uitspraken over homoseksualiteit.

Met zijn terugtreden kan er wat lijsttrekker Nanninga betreft een streep worden gezet onder de kwestie: 'Opgelucht dat Yernaz afstand nam van zijn uitspraken. Nodeloos te zeggen dat ook ik en de andere kandidaten van FVD het volstrekt oneens zijn met die citaten. Moedig en waardig dat hij politieke verantwoordelijkheid neemt en terugtreedt.'

Lees ook: Yernaz Ramautarsing weg bij Forum voor Democratie: 'Neem verantwoordelijkheid voor ontstane situatie'

Whatsapp-groep

Ramautarsing deed zijn uitspraken in een discussiegroep op Whatsapp, hij zei het eens te zijn met de stelling dat homo-rechten de samenleving dommer hebben gemaakt. 'Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus "dommer van wordt". Geen haat gewoon feiten.'

Gisteren besloot Ramautarsing na de ophef over zijn uitspraken terug te treden. 'Ik verkeerde in de veronderstelling dat het hier een vrije en vrijblijvende uitwisseling van ideeën betrof, maar dat blijkt achteraf een verkeerde inschatting te zijn geweest waarvoor ik de consequenties op me neem.'

Lees ook: Opnieuw kritiek op uitspraken Yernaz Ramautarsing

'Terugtrekken is terugtrekken'

Het kandidaat-raadslid raakte eerder in opspraak omdat hij in een interview zei dat er een verband was tussen volkeren en IQ. Het was nog even de vraag wat er zou gebeuren met een eventuele zetel van nummer 2 Ramautarsing. De kieslijsten zijn definitief dus er kan op hem gestemd worden.

'Voor de duidelijkheid: Vanuit de kieswet blijf ik - juridisch gezien - verkiesbaar, maar ik zal een eventuele zetel niet innemen. Terugtrekken is terugtrekken. Punt', aldus Ramautarsing vanmiddag.