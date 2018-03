Grachtenijs te gevaarlijk; Waternet zet ijsbreker in

Na een paar dagen van extreme kou, maar wel veel schaatsplezier op de grachten, is het nu echt over en uit. Waternet heeft een ijsbreker ingezet om verschillende grachten in de stad weer bevaarbaar te maken.

In een video is te zien hoe de ijsbreker vaart over de Prinsengracht, ter hoogte van de Noordermarkt. Vanmiddag werd besloten dat het ijs niet meer beschaatsbaar is door de inzettende dooi en dat de grachten daarom weer worden vrijgegeven voor vaarverkeer. Ook de Eenhoornsluis bij de Korte Prinsengracht wordt vandaag weer open gezet.

De politie en gemeente waarschuwden schaatsers gisteravond al om niet meer het ijs op te gaan. Die oproep werd verdaag herhaald, omdat er op sommige grachten toch weer schaatsers gesignaleerd werden.

De afgelopen dagen bleek het grachtenijs erg onbetrouwbaar, diverse schaatsers zakten door het ijs. Gisteravond zakte een toerist weg in een wak op de Keizersgracht. Op de Prinsengracht landde zelfs een traumahelikopter, omdat er mogelijk iemand onder het ijs geraakt was, dat bleek later niet het geval.