Ajax kopje onder in Arnhem: titel uit zicht na 3-2 verlies

Een zwak spelend Ajax is vanmiddag ten onder gegaan in de Gelredome en daarmee is de achterstand op koploper PSV nu tien punten. Vitesse was in eigen huis met 3-2 te sterk voor de ploeg van Erik ten Hag.

Ajax begon nog redelijk aan de wedstrijd. In de 3e minuut kreeg Siem de Jong, die speelde vanwege de blessure van Klaas-Jan Huntelaar, een levensgrote kans. Maar hij tikte de bal naast. Daarna was het vooral Vitesse dat kansen kreeg. In de 16e minuut werd een van die kansen omgezet in een goal. Veltman gaf op knullige wijze een corner weg die in eerste instantie nog werd afgeslagen. Vitesse-speler Navarone Foor pikte de bal echter op. Kluivert liet na om mee te verdedigen, waarop Foor de bal hard in de rechterbovenhoek schoot.

Bal van de lijn

In de minuten daarna kreeg Ajax een paar kansjes, waaronder een vrije trap voor Schöne. Maar het was Vitesse dat de grootste mogelijkheid kreeg. Ziyech wist de betreffende inzet net van de lijn te halen, waardoor Ajax met 'slechts' een 1-0 achterstand de kleedkamer mocht opzoeken.

In de tweede helft mochten Mateo Cassierra en Amin Younes al snel warmlopen. In de 57e minuut was het opnieuw raak voor Vitesse. Een rommelde Max Wöber verloor de bal bij zijn eigen strafschopgebied. Zijn actie werd afgestraft: 2-0. Voor Ten Hag was dat meteen het signaal om Cassierra voor Wöber en Younes voor een matig spelende Kluivert te brengen.

Geen gelijkspel afdwingen

Uitstekende wissels, want twee minuten later kopte Cassierra een corner van Ziyech binnen en weer twee minuten later raakte Younes de buitenkant van de paal. Daarna kreeg Ajax kans op kans, maar liet het achterin ook veel ruimte. In de 70e minuut scoorde Linssen dan ook de 3-1 voor Vitesse. Het werd nog even spannend toen Siem de Jong in de 85e minuut de 3-2 maakte. Maar Ajax kon geen gelijkspel meer afdwingen, laat staan de benodigde overwinning.