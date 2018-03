Schaatsen én zwemmen op laatste ijsdag: 'Wel even doorbijten'

Ondanks de ingezette dooi werd er op een aantal plekken nog geschaatst vandaag.

Op IJburg was er een duo dat eerst de schaatsen onderbond om daarna ook nog een duik te nemen in het ijskoude water. 'Steenkoud. Nu begint het wel weer lekker te worden, maar daar in het water is het wel doorbijten', zei een van de twee na afloop.

Ook bij het Westerpark gingen Amsterdammers het ijs op. 'Het ziet er hier veilig uit, dat komt door de schaduw van het gebouw denk ik. Het is een risico, maar zonder risico's in het leven kom je nergens.'

Inmiddels is het ruim tien graden boven nul en kan er nergens meer worden geschaatst.