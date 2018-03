Ten Hag tegen verslaggever: 'Wat praat je nou raar?'

Ajax-trainer Erik ten Hag was niet gecharmeerd van een kritische vraag van een verslaggever van de Volkskrant na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse.

De journalist vroeg of er de laatste weken niet teveel van de vorm was weggevloeid. 'Als je kijkt naar Kluivert, Neres, Ziyech, die een aantal weken geleden in topvorm waren en nu eigenlijk alles fout doen.'

'Wat praat je nou raar?', reageerde Ten Hag. 'Zwolle tikken we helemaal van de mat af, dat is twee weken geleden.'

Lees ook: Ajax kopje onder in Arnhem: titel uit zicht na 3-2 verlies

De verslaggever reageerde met de opmerking dat Ajax telkens te laat begint met voetballen. Ten Hag: 'Tegen Zwolle vond ik dat helemaal niet, tegen Roda ook niet, tegen Twente ook niet en tegen Feyenoord ook niet. Dus ik vind het wel heel opportunistisch.'