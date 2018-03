Matthijs de Ligt spreekt van dramatische wedstrijd: 'Het was gewoon slap'

'Het is nooit voorbij, maar het ziet er wel heel slecht uit', dat zegt verdediger Matthijs de Ligt vanmiddag over de titelkansen van Ajax. In de Gelredome werd de wedstrijd die gewonnen moest worden, verloren. Vitesse won in eigen huis met 3-2 en daarmee is de achterstand van Ajax op PSV opgelopen tot tien punten.

'We hebben wel gezegd, jongens dit was de laatste kans en die hebben we niet gegrepen', vertelt de aangeslagen Ajacied tegen AT5. Hij kan niet verklaren waarom Ajax zo slecht aan de wedstrijd begon. 'Volgens mij valt in de eerste tien minuten die 1-0 al, dat is gewoon ook slap. We staan allemaal te kijken en hij kan uithalen. Dat is gewoon Ajax onwaardig.'

Lees ook: Ajax kopje onder in Arnhem: titel uit zicht na 3-2 verlies

'Mateo verdient een kans'

Na de verliespartij van vandaag is PSV niet meer de directe concurrent, maar moet Ajax zelfs achterom gaan kijken. Nummer drie AZ staat nog maar twee punten achter. 'Die hijgen ook nog eens in onze nek. Aan ons is het de taak om iedere wedstrijd alles te geven, wat we eigenlijk al moeten doen.'

Lees ook: Ten Hag tegen verslaggever: 'Wat praat je nou raar?'

In de tweede helft wist Ajax iets op te krabbelen en dat kwam voor een belangrijk deel door het inbrengen van Mateo Cassierra. De spits was gevaarlijk en scoorde bij zijn eerste balcontact. Toch stond Siem de Jong vandaag in de basis. 'Ik ben niet de persoon om te beslissen wie er in de spits moet staan. Maar ik denk wel dat Mateo vandaag heeft laten zien dat hij een kans verdient.'

Bekijk hier het hele interview met Matthijs de Ligt: