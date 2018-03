Metje Blaak wil vijf euro entreegeld voor de Wallen: 'Het is veel te druk'

Er moet zo snel mogelijk iets veranderen aan de drukte op de Wallen. Dat vindt ex-prostituee Metje Blaak, die dit jaar verkiesbaar is voor de partij 50-Plus.

Als het aan Blaak ligt, moet iedereen die de Wallen op wil vijf euro entree betalen. 'Het is veel te druk. Dat komt gewoon omdat het is ingekort. Ze hebben een heleboel weggesnoept, dus nu zit iedereen op dat kleine gebied te lopen.'

Daling

Drukte lijkt misschien goed nieuws voor de prostituees, maar Blaak zegt dat het juist voor een daling in de omzet zorgt. 'Ze gaan voor het raam staan, ze kijken en dan komen er geen mensen meer binnen.'

Niet alle bewoners zien het plan van Blaak zitten. 'Zoals burgemeester Van der Laan zijn, moeten we er geen museum van maken. Dat ben ik met hem eens. Het is Amsterdam en het moet vrij toegankelijk blijven.'

Pretpark

Bezoekers denken er verschillend over. 'Ik zou er absoluut geen geld voor betalen. Het is een straat en ik mag hier staan wanneer ik wil', stelt een van hen. Maar een ander zegt: 'Ik vind dat het tien euro moet zijn. Het is een pretpark dus dan moet je entree betalen.'

Metje Blaak vindt de maatregel in ieder geval noodzakelijk, omdat ze vreest dat de prostitutie anders uiteindelijk uit de binnenstad verdwijnt. 'Amsterdam zonder wallen, is een stad zonder ballen.'