Breakdancers 'battelen' tegen elkaar in Osdorp

De Freeze, de Headspin, de Windmill, de Flare en Swipe, ze kwamen allemaal voorbij vandaag op het breakdance-evenement Break a Leg. Tientallen dansers namen het in de Meervaart tegen elkaar op.

De achtste editie van Break a Leg is anders opgezet dan soortgelijke breakdance-wedstrijden, vertelt Jurskee van de Amsterdamse breakdance-crew Turn it Loose. 'Bij de normale competities heb je heel vaak dat je maar één auditie-ronde doet. Dan moet je heel lang wachten, omdat iedereen aan de beurt moet komen en dan hoor je of je erbij zit of niet.' Vandaag is gekozen voor meerdere kringen waar dansers een uur hun moves moeten laten zien en waar verschillende juryleden langs kunnen komen.

On-beat gaan

Breakdancer Yadon van 11 is vol zelfvertrouwen: 'Die hoofdprijs ga ik winnen, tuurlijk'. Soumaya van 14 vindt vooral het meedoen en ervaring opdoen belangrijk. 'De jongere mensen onder ons doen heel veel met power-moves, grote dingen zeg maar. Ik probeer vooral goed naar de muziek te luisteren en on-beat te gaan.'

'De jury let op variatie, heb je veel moves? Op fanatisme natuurlijk, ben je hier vandaag om te winnen? Ben je voorbereid, heb je goed getraind?', vertelt Jurskee. Toch is het vooral ook de bedoeling dat dansers veel plezier hebben en dat zit vanmiddag wel goed.