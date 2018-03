Ronald de Boer over Ajax-directie: 'Vraagtekens bij bepaalde posities'

Niet alleen de Ajax-selectie maakte vandaag een dag mee om snel te vergeten, dat gold ook voor de directie van de club. Ajax verloor met 3-2 van Vitesse en kan de landstitel wel op haar buik schrijven.

Volgens Ronald de Boer, die vandaag commentator was bij Fox Sports, gaat het missen van de landstitel niet zonder gevolgen zijn voor de leiding van Ajax. 'De directie weet: dan ben je aan de beurt', aldus de voormalig-Ajacied. 'Nu wordt er gal gespuwd op alle social media, dat weet je. Ik ben benieuwd wat de volgende stap is. Van der Sar ging er vanuit dat er progressie zou zijn met Erik ten Hag, maar de landstitel is nu weg.'

'Pech geldt niet in de top'

Al vier jaar geen landstitel voor Ajax dat is iets waar de directie van de club op afgerekend zal worden, zo zegt De Boer. 'Soms is het domme pech, maar dat geldt niet in de top. Er komen zeker vraagtekens te staan bij bepaalde posities.'

Algemeen directeur Edwin van der Sar zei vlak na het aanstellen van Erik ten Hag, dat het uitblijven van de landstitel mogelijk ook gevolgen zou hebben voor zijn eigen positie.