Tonnen schade door water van bovenburen: 'Geen woorden voor'

Kahmann Gallery aan de Lindengracht is zwaar gedupeerd door wateroverlast. De schade loopt in de honderdduizenden euro's.

Eigenaar Roy Kahmann ontdekte vanmiddag samen met zijn dochter Luca dat de fotogalerie onder water stond. 'We zagen allemaal condens op het raam, we dachten, is er een sauna of zo? Alsof het heel warm was', vertelt Luca. 'We doen de deur open en het water kwam gewoon met een hele grote straal uit het plafond.'

Het water kwam van de woning van de bovenburen. 'Ze hebben gewoon de kraan open laten staan', zegt Roy Kahmann. 'Aannemers zijn boven aan het verbouwen. Die zijn gistermiddag weggegaan, dus kun je nagaan hoe lang het al loopt. Ze doen het ook niet met opzet, maar ik heb er geen woorden voor.'

Door het vele water zijn foto's, boeken en tijdschriften waardeloos geworden. Ook de werken van fotograaf Ramazan Barlas zijn nat. 'Het is mijn allereerste expositie in een galerie. Dan krijg je zoiets. Dat doet wel pijn.'

Kahmann Gallery kan voorlopig niet meer open. Roy Kahmann: 'Er ligt hier voor een kapitaal. We zijn heel goed beveiligd, maar nu staat alles op zijn kop.'