Taxichauffeurs beramen aanval op Uber-kantoor

Taxichauffeurs zouden een aanslag beramen op het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam. Ze vinden dat het bedrijf met de gelijknamige taxi-app oneerlijke concurrentie in de hand werkt. Via berichtendienst Telegram wordt opgeroepen om het kantoor binnen te stormen met brandbommen.

De aanval staat gepland op 20 maart om 16.00 uur. 'Alles en iedereen is welkom. Neem je bakstenen, vuurwerk en molotovs mee!', zo zou er in de oproep te lezen zijn.

Lees ook: Europese Hof: Uber is geen techbedrijf maar een taxibedrijf

De oproep wordt gedaan in de Telegram-groep 'WegMetUber', die begin februari werd opgericht en inmiddels zo'n 300 leden telt. De groep is opgericht door een aantal boze Amsterdamse taxichauffeurs. In de groep zouden ook Uber-chauffeurs zitten die het niet eens zijn met de commissies van het bedrijf.

Door zoveel mogelijk onrust te veroorzaken zouden de initiatiefnemers hopen dat Uber in Nederland wordt verboden, zoals onlangs ook in Londen gebeurde. Ook wordt verwezen naar rellen in Parijs waarbij Uber-taxi's werden bestookt met molotovcocktails. Daarop werd de taxidienst UberPop in Frankrijk verboden.

Lees ook: Staking Uber-chauffeurs: 'Deze chauffeurs worden uitgebuit'

De politie zegt op de hoogte te zijn van de oproep en doet onderzoek. Ook Uber weet van de oproep en zegt in nauw contact te staan met de politie.