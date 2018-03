Gezin naar ziekenhuis na vermoedelijke brandstichting in portiek

Bewoners van de Botterstraat in Noord zijn vannacht opgeschrikt door een brand in een portiek. Vijf van hen ademden rook in en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel.

Een bewoner van de bovengelegen etage rook rond 0.45 uur een brandlucht. Toen hij ging kijken waar de lucht vandaan kwam, zag hij dat er brand was in het portiek op de begane grond. Hij waarschuwde de brandweer.

Vijf omwonenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen door aan de achterkant hun woning te verlaten. Alle vijf hadden last van rookinhalatie. Een gezin, bestaande uit een man en vrouw en een kind, zijn voor controle overgebracht naar een ziekenhuis.

Omdat de brand aan de buitenkant in het portiek is ontstaan wordt er uitgegaan van brandstichting. De voordeur in het portiek heeft forse brandschade opgelopen. De politie heeft de zaak in onderzoek.