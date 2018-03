Filmmaker steekt draak met 'schaatsen als vervoermiddel'-uitspraak in gevat filmpje

NBC-commentator Katie Couric, die bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen haar kijkers wijs maakte dat schaatsen een belangrijk vervoermiddel is in Amsterdam, lijkt toch gelijk te hebben. Ten minste, dat doet een filmpje vermoeden dat sinds gisteravond is verspreid op sociale media.

Een Amsterdamse filmmaker besloot afgelopen week om op de bevroren grachten de uitspraak van Couric met enig sarcasme uit te beelden. In het filmpje wordt een zakenman van de Zuidas geïnterviewd over de ophef die rond Courics uitspraken waren ontstaan. Als de camera vervolgens uitzoomt, blijkt het dat hij op weg is naar zijn werk op zijn schaatsen.

Lees ook: NBC-verslaggeefster biedt excuses aan voor schaatscommentaar

Ook een postbode die de post met een slee en op zijn schaatsen bezorgd wordt 'geïnterviewd'. 'Het schijnt in het buitenland heel bijzonder te zijn dat wij alles schaatsen, toch? Ik doe dat al jaren zo, ik zou niet weten hoe het anders moet.' Daarna zoent een moeder haar kind gedag dat op weg is naar school op de schaats.

Het filmpje is af wanneer een toerist met zijn rolkoffer voor een verkeerslicht en een zebrapad op het ijs staat te wachten.