Dries Roelvink in najaar naar Paradiso: 'Onmogelijke droom komt uit'

Een langgekoesterde wens van Dries Roelvink komt dit najaar uit. De volkszanger staat op 10 september eenmalig op de bühne van poptempel Paradiso.

'Het is de onmogelijke droom, een diep gekoesterde wens, en het gaat echt gebeuren', jubelt Dries in De Telegraaf. 'O man, ik kan niet wachten, was het vandaag maar maandag 10 september!'

Er gingen maanden aan stille voorbereidingen aan vooraf om het concert te organiseren. 'Het had nogal wat voeten in de aarde, ja. Daar staan normaliter grootheden en géén volkszangers. Geloof me, ik vind dit zo krankzinnig allemaal en moet telkens in mijn armen knijpen nu het allemaal echt gaat lukken.'

De gele zwembroek-zanger zal naast zijn eigen repertoire ook nummers van Bowie en Prince ten gehore brengen. 'Ik ga de Nederlandse popcultuur als volkszanger volledig choqueren.' De kaartverkoop voor zijn concert start over 'enkele weken'.