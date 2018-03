'Kademuren in hele stad zijn hard toe aan onderhoud'

Dat afgelopen zaterdag een kademuur instortte bij de Nassaukade na een gesprongen hoofdwaterleiding, zou niks te maken hebben met de kou. Volgens bruggenbeheerder Hans van Bruggen is de instorting veroorzaakt door 'slijtage, gecombineerd met bouwwerkzaamheden' en zal dit nog wel vaker voorkomen.

'De waterleiding is zo'n honderd jaar oud. Wat denk je daarvan?', stelt Van Bruggen in Het Parool. Ook logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel ziet dat de 'kades in de hele stad hard toe zijn aan onderhoud'. Het zware verkeer in de stad en de bouwwerkzaamheden leggen volgens hem 'stevige druk op de waterleiding'.

Dat werd afgelopen maanden al zichtbaar toen zinkgaten ravage aanrichtten in de Marnixstraat en op het Entrepotdok, waar een deel van de kade instortte. 'En dat zullen we vaker zien', aldus Ploos van Amstel.

Te hoge druk

Zo zijn veel Amsterdamse bruggen gebouwd voor minder zwaar verkeer dan er nu overheen rijdt. Brug 108 van de De Clercqstraat werd al maandenlang afgesloten voor zwaar verkeer, omdat de fundering de druk niet meer aankon. Ingenieurs onderzochten nog vijf andere bruggen die een 'verhoogd risico' om in te storten, maar daarbij bleken uiteindelijk geen extra maatregelen nodig te zijn.

Vanwege nieuwe landelijke veiligheidseisen gaat de gemeente de komente tijd nog 702 andere bruggen onderzoeken, om te bekijken of deze extra onderhoud nodig hebben. Dat extra onderhoud van bruggen en kademuren is volgens Ploos van Amstel wel een hele klus. 'We hebben het wel over vijfhonderd kilometer kademuren. De gemeente heeft nu de hulp van het bedrijfsleven ingeroepen.'

Veiligheid van mensen

Wat er afgelopen zaterdag nou precies is gebeurd bij de Nassaukade, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van Waternet zegt dat ze in eerste instantie 'prioriteit hebben gegeven aan het dichtdraaien van de leiding en de veiligheid van de mensen'.

Op zaterdag lukte de werknemers van Waternet het pas rond half drie 's middags om de gesprongen leiding dicht te draaien. Een deel van de stad had in de tussentijd geen drinkwater. Ook is door het lek een deel van de stoep weggeslagen, inclusief het fietsenrek met fietsen.