Dries Roelvink gaat naar Paradiso: 'Hier wil men mij zien!'

Wat hebben Prince, Nirvana en de Rolling Stones met elkaar gemeen? Ze stonden allemaal in dezelfde poptempel als - niet schrikken - Dries Roelvink. Ja, dit is geen slechte research van onze kant, maar De Dries staat dit najaar echt in Paradiso.

En dat verbaast de beste man zelf ook een beetje: 'Het is een onmogelijke droom die uitkomt', zegt hij tegen AT5. De man met de gele onderbroek moet echter eerlijk zijn, want echt heel veel is hij niet in de heilige poptempel geweest. Sterker nog, hij kwam er vorig jaar voor het eerst. En toen wist hij het. Hier moest Dries Roelvink optreden.

'Ik kom hier (Paradiso - red.) nooit. Vorig jaar voor het eerst omdat er een plaat uitkwam, 'de parels van de Jordaan', en toen was ik hier en dacht ik: kan dit OOK? Mag dit OOK?'.

Lees ook: Dries Roelvink vindt eigen muziek slecht

Uitpakken

Ja dus, zo blijkt vandaag. En Roelvink gaat uitpakken. Liefhebbers van het levenslied kennen natuurlijk Roelvink-krakers als 'Costa Holanda' en 'Geen Crisis waar Dries is', maar voor hét Paradiso past hij het oeuvre ietwat aan, namelijk een medley van Jagger, Prince en Bowie.

En een tegenvallende kaartverkoop? Daar is de Amsterdammer niet bang voor: 'ik heb ook de schouwburg van Amstelveen in een uurtje uitverkocht. Dit is zo speciaal, hier wil men mij wel zien.