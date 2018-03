Kale en Kokkie willen gif zien: 'Vreet dat gras verdomme eens op!'

Als Erik ten Hag geen kampioen met Ajax wordt, kies ik eieren voor mijn geld. Was getekend, Ajax-directeur Edwin van der Sar. De verhuisdozen kunnen dus gepakt worden, vinden ook Kale en Kokkie.

Gewapend met zo'n doos komen de twee dan ook aan in een skybox in de Arena. Maar ook al is het gebaar humoristisch bedoeld, echt lachen kunnen de twee niet. Ze kunnen het kort en bondig stellen: 'Alles is klote. Het is een grote deceptie'. Het laatste beetje hoop op de titel kan sinds gisteren de prullenbak in. Ajax verloor met 3-2 van Vitesse en staat maar liefst 10 punten achter op PSV.

Goed begin is

'Wederom begonnen we wéér niet slecht' zegt Kokkie. Kale vult aan: 'Luister nou, binnen twee minuten had Siem de Jong die bal naar binnen moeten rossen, maar het gebeurde niet. Het is elke keer hetzelfde: ÉÉN wedstrijd per week, ÉÉN! Dan kun je toch verwachten dat de spelers dat gras godverredomme opvreten?'

'We waren niet gemotiveerd, Ten Hag is boos, we waren niet scherp. Dat zeggen ze altijd. Maar het is je vak. Het is het ENIGE wat je hoeft te doen, he'.

Het halve werk

Volgens het dynamische duo moet er iets veranderen. Misschien moet er anders gescout worden. 'Minder ideale schoonzonen, ga eens wat klootzakken binnenhalen. Gasten met gif in hun flikker. Dat hebben we nodig.

Check de volledige aflevering hier beneden