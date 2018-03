Groep van zeven staat terecht voor moord Djordy Latumahina: wie is wie?

Onschuldige mensen die gedood worden door kogels die niet voor hun bedoeld zijn. Het is al meerdere keren voorgekomen maar nog nooit is er iemand voor berecht. Tot nu toe dan. Het Openbaar Ministerie houdt een groep mannen verantwoordelijk voor de moord op Djordy Latumahina.

Het is één van de meest besproken dodelijke schietpartijen van de laatste jaren. De 31-jarige Djordy Latumahina werd 8 oktober 2016 onder vuur genomen in de parkeergarage van zijn woning aan het Koningin Wilhelminaplein. Zijn vriendin raakte ernstig gewond. Het dochtertje van het stel dat achterin de auto zat bleef wonder boven wonder lichamelijk ongedeerd.

Pech tijdens vlucht

De schutters ontkwamen in een bestelbus, een Volkswagen Caddy. Deze werd even verderop op een parkeerplaats aan de Wittgensteinlaan in brand gestoken. Drie mannen worden door een buurtbewoner gefilmd terwijl ze op de Schipluidenlaan in een zwarte Seat Leon stappen en wegrijden. Deze auto wordt later die avond in Hoofddorp teruggevonden, de daders lijken een lekke band te hebben gekregen. Ook hier zijn ze gefilmd door een bewakingscamera, de drie zijn vermoedelijk opgepikt door een Mercedes Vito.

Lees ook: Doodgeschoten Latumahina (31) was actief in reclamewereld en uitgaansscene

Het vermoeden rees al snel dat Latumahina niet het doelwit moet zijn geweest. Hij timmerde al enige jaren met zijn bedrijf Concept385 aan de weg en was als dj en programmeur actief bij onder meer Bitterzoet. De recherche kwam in maart vorig jaar tot de conclusie dat het een vergissing moet zijn geweest. Een bekende drugshandelaar woonde in het gebouw en reed net als in Latumahina in een donkere Mini.

Reden genoeg dus om voor het Openbaar Ministerie om alles op alles te zetten. Het was in vergelijkbaar pijnlijke zaken zoals de moord op Stefan Regalo Eggermont, Youssef El Kahtaoui en Augustine Nyantakyi niet gelukt om verdachten voor de rechter te krijgen.

De schutters

Er is wat het OM betreft geen enkele twijfel, de 42-jarige Djurgen W. en Tony D. (35) waren de twee schutters. Ulrich B. zou de bestuurder zijn geweest van de Caddy en de Seat Leon, zijn dna werd gevonden op de hoofdsteun van de laatste auto.

De drie werden gefilmd in Hoofddorp nadat ze een lekke band hadden gekregen met de Seat. Ulrich is de man met de rode trui, zegt het OM. Tony D. is de blonde, telefonerende man en de derde zou dan Djurgen W. zijn.

Lees ook: Verdachte moord Latumahina meldde zich na intimidatie: 'Ik lijk op die blanke knakker'

De aansturing

Dit zou zijn gedaan door twee broers, Wendell R.(45) en Cedric R. (40) Zij hebben volgens het OM het team samengesteld, betaald en die dag vanuit Hoofddorp aangestuurd. De gehuurde Mercedes Vito waarmee het trio naderhand zou zijn opgehaald, stond op naam van Cedric R.

Eén van hen zou de als vluchtauto gebruikte Seat Leon hebben opgehaald en hebben klaargezet op de Schipluidenlaan. Zij leidden de verkenningen en instrueerden het trio waar de vluchtauto's in brand moesten worden gestoken, aldus het OM.

De vluchtauto's

Deze zouden door de gebroeders R. zijn besteld bij Giovanni D. en Benito L. De Seat Leon werd gestolen in Rotterdam, de Volkswagen Caddy in Leiden. De auto's zijn vooraf gestald bij Giovanni.