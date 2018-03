Bestuursvoorzitter UvA ziet mogelijke bezetting Maagdenhuis als 'oproep tot geweld'

Na de bezetting van het Maagdenhuis beloofde de Universiteit van Amsterdam verbeteringen in bestuur en cultuur. Maar volgens de grootste studentenpartij kwam daar niets van terecht. Zij hebben zichzelf opgeheven, en voorzien dat de geschiedenis zich herhaalt in de vorm van een nieuwe bezetting. 'Een zwaktebod', zegt bestuursvoorzitter Geert van Dam, die de voorspelling ziet als 'oproep tot geweld'.

‘U wint, mevrouw Ten Dam. U heeft gewonnen, wij houden er mee op.' Zo begint de brief van studentenpartij de Decentralen waarin zij aankondigen zich te zullen ontbinden. De leden van de Decentralen zaten sinds 2015 met bestuursvoorzitters van de universiteit aan tafel om de belangen van studenten te vertegenwoordigen in de besluitvorming.

Het gebrek aan een luisterend oor was drie jaar geleden reden om het Bungehuis en later het Maagdenhuis te bezetten. Het moest afgelopen zijn met rendementsdenken en er moest meer inspraak komen in de beslissingen die in de top van de UvA werden gemaakt.

De bezetters stuitten op een onverbiddelijk UvA-bestuur. 'Dit is ons Maagdenhuis', zei Louise Gunning, de voormalige voorzitter van het College van Bestuur toen ze haar toehoorders in het universiteitsgebouw toesprak. De toenadering bleef uit, en Gunning moest het veld ruimen. Via een 10-puntenplan zou verbetering komen, de studenten werd meer medezeggenschap beloofd.

Maar volgens de grootste studentenpartij van de universiteit bleek medezeggenschap ook na de Maagdenhuisbezetting een wassen neus. Volgens Joke Huijzer, woordvoerder van de Decentralen, is 'zelfs het regelen van meer studieplekken al een onmogelijke onderneming'.

Aan diversiteit binnen de school is ook al weinig verbeterd, stelt Huijzer: 'alle decanen zijn witte mannen van middelbare leeftijd'. De enige reden om in de medezeggenschap te gaan, is volgens de Decentralen dan ook om 'alles iets minder snel achteruit te laten gaan.' De partij stelt dan ook dat het 'niet lang zal duren voordat de poorten van het Maagdenhuis weer worden opengebeukt'.

CvB-voorzitter Geert ten Dam is niet onder de indruk van wat zij ziet als een opruiende boodschap. 'Natuurlijk zijn we allemaal ongeduldig', zegt Ten Dam over de beloofde veranderingen. Maar in de brief van haar studenten leest ze een 'oproep tot geweld'.

Volgens de voorzitter zou iedereen wel iets willen doen aan de werkdruk, of aan de balans tussen onderzoek en onderwijs. 'Maar dat kan niet van de één op de andere dag.' Wel heeft het bestuur 'de afgelopen tijd veel stappen gezet', aldus Ten Dam. Zo zou de medezeggenschapsraad heel nauw betrokken zijn geweest bij het benoemen van het college van decanen.

Maar waar het UvA-bestuur verbetering ziet, zien de Decentralen halve maatregelen en doekjes voor het bloeden. 'De UvA moet nu echt over de brug komen'.

Rens Bod, hoogleraar aan de UvA, snapt de studenten wel. 'Vooral de ideologische punten, daar is relatief weinig van terecht gekomen - misschien wel helemaal niets', zegt Bod.

De hoogleraar noemt geldgebrek een fundamenteel probleem. Dat is de reden waarom veel van de beloofde verandering op zich laat wachten, denkt hij. 'De hoeveelheid geld per student is de afgelopen jaren ongeveer met een kwart afgelopen', legt hij uit. 'Terwijl het aantal studenten de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid'.

Hoewel tussen studenten en bestuur opnieuw een patstelling lijkt ontstaan, dit volgens Bod juist een uitgelezen moment om samen op te trekken. 'Ik zou het jammer vinden als de studenten opnieuw het Maagdenhuis zouden bezetten. Want vanwege de extra bezuinigingen die zijn voorgesteld is nu juist het moment om eenheid te tonen'.

Niet het Maagdenhuis, maar het Malieveld is volgens Bod de juiste plek om te protesteren. Hij hoopt dat de twee partijen hun gezamenlijk belang inzien, en dus hoopt hij 'van harte dat de CvB-voorzitters meekomen'.