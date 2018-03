PvdO mag door 'fout' niet meedoen aan verkiezingen in West: 'Onacceptabel'

De Partij voor de Ouderen is boos op stadsdeel West. Hun kandidaat Nico Meijer dacht zich daar te hebben ingeschreven voor de verkiezingen, maar daarbij is 'iets' mis gegaan.

Op 5 februari zou Meijer alle benodigde papieren hebben ingeleverd bij het stadsdeelloket. Hij kreeg geen ontvangstbevestiging voor zijn kandidaatstelling voor de bestuurscommissie, maar een medewerker zou hebben gezegd dat het 'zo goed' was.

Na weken zonder bericht is de partij gaan navragen of de inschrijving daadwerkelijk goed is gegaan. 'Toen zeiden ze: we hebben helemaal niks ontvangen', aldus lijsttrekker Wil van Soest. 'Alles in orde, alleen het mapje is nu weg.'

'Onacceptabel'

Daardoor zou de Partij voor de Ouderen deze verkiezingen in West niet mee mogen doen. 'Onacceptabel', vindt Van Soest. 'Ik neem aan dat de gemeente Amsterdam deze omissie gaat herstellen. En ik hoop dat er niet nog meer mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt als wij.'

De partij roept burgemeester Van Aartsen op om in hoogst eigen persoon iets aan de situatie te doen. De gemeente laat aan AT5 weten te gaan onderzoeken wat er nu precies fout is gegaan. Morgen is er een hoorzitting over de kwestie.