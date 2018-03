Landing van traumaheli op brug Prinsengracht was eigenlijk 'koud kunstje'

Het was een bijzonder gezicht afgelopen zaterdag. Een traumaheli die midden op een brug op de Prinsengracht landde. De helikopter moest daarheen omdat er iemand door het ijs was gezakt. De op het oog moeilijke landing zorgde voor positieve reacties op sociale media.

Je zou het zo kunnen nadoen in de Grand Theft Auto-videospellen. Een gewaagde landing met weinig ruimte, die als een simpele handeling wordt uitgevoerd. No sweat.

Maar toch is het voor helikopterpiloot Menno een eitje. 'Ik vlieg al twaalf jaar met deze helikopter, dus ik ken de afmetingen en ik mik dus heel netjes op het midden op de weg. Daarmee garandeer ik de veiligheid van mezelf en van anderen.

Zo'n helikopter valt wel op. Uit alle hoeken werd-ie gefilmd en iedereen is wel te spreken over wat Menno doet. Hij wordt een held, one hell of a pilot en iemand met 'Skills' genoemd.

Menno vindt het leuk om die berichtjes te lezen, het voelt als waardering voor zijn - toch wel levensreddende - werk. En zelf vindt hij die luchtritjes richting Mokum niet erg. 'Ik houd van Amsterdam. Het is een schitterende stad. Als je even echt goed om je heen kijkt dan is het zo prachtig.'