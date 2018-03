Bewoners boos om Legionella in wooncomplex Zuidoost: 'Beter brengen ze een doodskist'

Een aantal ouderen van een wooncomplex aan de Bijlmerdreef in Zuidoost is al geruime tijd ziek. Vorige week is de Legionellabacterie aangetroffen, die de veteranenziekte kan veroorzaken. De bewoners maken zich zorgen en zijn boos op eigenaar Rochdale.

'Ik ben hartpatiënt en nu krijg ik dit erbij. Beter brengen ze een doodskist voor ons hier, zo voel ik me', zo zegt de terneergeslagen bewoonster Ini Kock. De ouderen werden vorige week via een brief van de Rochdale op de hoogte gebracht van de aangetroffen bacterie. Maar de brief is lang niet bij alle bewoners terecht gekomen.

Lees ook: Bewoners Dobbebuurt protesteren tegen Rochdale: 'Ik heb al vijf jaar schimmel'

Vorige week heeft de woningstichting wel al direct alle douchekoppen vervangen. Met andere maatregelen is Rochdale trager. Pas over drie weken gaat het desinfecteren van de waterleiding van start.

Poepen op de parkeerplaats

Deze werkzaamheden hebben behoorlijke gevolgen voor de bewoners. Op 29 maart kunnen ze bijvoorbeeld de hele dag geen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen.

'Ze hebben ons beloofd om een blauw huisje op de parkeerplaats te zetten, daar kunnen we gaan poepen', vertelt mevrouw Kock. Zij vindt dat, zeker voor ouderen, 'schandalig en vernederend'. Een aantal bewoners geeft bovendien aan niet zo ver te kunnen lopen.

Lees ook: Rochdale laat bejaarde vrouw letterlijk in de stront zitten

Daarnaast heerst er nog veel onduidelijkheid onder de ouderen. 'Ze moeten straks hier allemaal uit gaan leggen wat er gebeurt', vindt bewoonsters Jacqueline Cats. Maar het nummer dat vermeld is in de brief, blijkt tot nog toe geen gehoor te geven. Rochdale was ook voor AT5 niet bereikbaar voor commentaar.