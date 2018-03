Ruim 200 burgers heimelijk gefilmd tijdens onderzoek naar moord Latumahina

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in Amsterdam, Groningen en Maastricht 239 mannen heimelijk gefilmd in het onderzoek naar de liquidatie van Djordy Latumahina

Doel van de actie was het loopje van twee vermeende schutters te vergelijken met de manier van lopen van willekeurige andere mensen. Advocaten reageren verbaasd en noemen de actie 'onrechtmatig'.

Lees ook: Groep van 7 staat terecht voor moord Djordy Latumahina: wie is wie?

Blanke en donkere schutter

In totaal zijn zo'n 239 personen gefilmd die over straat in de openbare ruimte liepen. De helft van de groep gefilmde mensen heeft een blanke huidskleur; hun manier van lopen is vergeleken met het loopje van Tony D., volgens justitie de 'blanke schutter' in de zaak. De andere helft heeft een donkere huidskleur, omdat hun loopje moest worden vergeleken met de manier van lopen van de tweede vermeende schutter: Djurgen W. Hij heeft een donkere huidskleur.

Een gerechtelijk deskundige heeft de opnames vergeleken met beschikbare beelden van de vermeende schutters. Het gaat dan om camerabeelden waarop de verdachten na de dodelijke schietpartij volgens justitie te zien zijn, maar ook om stiekeme opnames die zijn gemaakt na hun aanhouding. Zo is een van de schutters na zijn aanhouding stiekem gefilmd op de binnenplaats van een politiebureau.

'Onrechtmatig'

Benedicte Ficq, advocaat van Tony D. kwalificeert de actie als 'onprofessioneel'. 'Normaal gesproken wordt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ingeschakeld, maar daar vonden ze de beschikbare camerabeelden te vaag. Het loopje van mijn cliënt is volstrekt normaal, je ziet gewoon niets op de beelden.' Jan-Heijn Kuipers, advocaat van Djurgen W. (volgens justitie de donkere schutter), noemt de actie van het Openbaar Ministerie 'onrechtmatig'. 'Er zijn mensen heimelijk gefilmd zonder dat er van te voren om toestemming is gevraagd. Er is totaal geen juridische grond voor.'

Lees ook: Verdachte vergismoord meldde zich na intimidatie: 'Ik lijk op die blanke knakker'

'Die mensen wisten echt van niets. Het was de bedoeling dat ze ongestoord en op hun eigen manier rondliepen', licht Vito Shukrula toe. Hij staat een andere verdachte bij in de zaak. 'De deskundige is de loopjes met elkaar gaan vergelijken en heeft vervolgens berekend of het loopje van de vermeende schutters overeenkomt met de beelden die eerder van hem zijn gemaakt.' Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil - voordat de rechtszaak morgen begint - niet inhoudelijk reageren.

Vergissing

De 31-jarige Djordy Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in zijn auto in de parkeergarage onder zijn huis. Zijn vriendin raakte zwaargewond, hun dochtertje bleef als door een wonder lichamelijk ongedeerd. De twee vermoedelijke schutters en vijf andere uitvoerders moeten zich vanaf morgen verantwoorden voor de rechter. Voor het proces zijn in totaal negen dagen uitgetrokken.

Lees ook: Vrienden Djordy: 'Zijn naam wordt gezuiverd nu politie ook uitgaat van vergissing'