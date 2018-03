Whitney eet een week geen worsten: 'Ik kan gewoon niet zonder'

Het is een maar al te lastige week voor de 30-jarige Whitney Telgt. De Amsterdamse moet het namelijk een weekje zonder worsten doen. En dat vindt ze moeilijk, want ze is naar eigen zeggen verslaafd aan de vlezige lekkernijen.

Dat vertelt ze vanmiddag uitgebreid in het AD. Whitney doet mee met de 'Nationale Week Zonder Vlees', wat betekent dat de worsten er even niet meer in gaan.

Of je worst lust

De 30-jarige heeft t-shirts met rookworsten van de Hema, vrienden nemen speciaal voor haar worsten mee uit het buitenland en ze heeft zelfs haar huisgenoot uitgekozen vanwege haar worstenverslaving: een Duitser, met een ingebakken voorliefde voor de vleestubes. Een echte verslaving dus, al is het niet bekend of dat ook écht mogelijk is.

Maar het zal Whitney geen worst wezen: 'Bifi-worstje, Spaanse droge worst, ik hou er allemaal van. Dat vlezige, dat zoutige, dat is het. Ik ging een maand naar Curaçao en nam tien worsten chorizo mee. Ik kan gewoon niet zonder worst.'

Sausage fest

Maar nu even niet meer dus. Whitney eet een week geen vlees meer en dat gaat - zelfs op de eerste dag - met twijfels. 'Maar woensdag kook ik Surinaams voor vrienden. Ja, bami met kip voor hun en bami met, eh, een spiegelei of zo, voor mij. Vrijdag heb ik een verjaardag van een Indonesische vriend. Daar zullen echt alle soorten vlees zijn dus dat wordt echt een lastige dag. Maar ik ga dit wel doen, niet smokkelen, ik kan niet meer terug', aldus de Amsterdamse in het Algemeen Dagblad.