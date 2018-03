Scooter total loss na aanrijding met auto

Op de kruising tussen de Tjalklaan en Bannebuikslootlaan in Noord is een scooter aangereden door een auto. De scooterrijder moest met spoed naar het ziekenhuis.

Het is nog onbekend wat voor letsel de scooterrijder heeft. Wel is het voertuig total loss geraakt.

De weg is in twee richtingen afgesloten. De politie doet momenteel onderzoek naar wat er is gebeurd.