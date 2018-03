NS waarschuwt: verbouwing CS kan uitlopen op chaos

De NS zegt de komende jaren niet te kunnen garanderen dat het treinverkeer van en naar CS goed verloopt. Dat komt door een grootscheepse verbouwing en het terugbrengen van het aantal sporen.

Het is volgens president-directeur van NS Roger van Boxtel de vraag of er tijdens de verbouwing nog plek is voor internationale treinen zoals de Thalys, de Eurostar en de IC Brussel. Ook zou er de kans bestaan dat passagiers vaker moeten overstappen als ze naar CS willen reizen, meldt NRC.

Naast de geplande verbouwing, zou ook het terugbrengen van het aantal sporen zorgen voor moeilijkheden. Door bezuinigingen wordt dit aantal mogelijk teruggebracht naar negen, in plaats van tien.

Op 15 maart besluit het ministerie hierover. Van Boxtel roept in een brandbrief staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) op om het tiende spoor niet te schrappen. Volgens hem zet dit 'Amsterdam op slot' en kan dit uitdraaien op chaos.