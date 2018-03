Een opvallende ontdekking afgelopen weekend in de stad. De dierenambulance kreeg melding van twee slangen op straat.

Nou gebeurt dat wel vaker, want de ringslang komt nog weleens een kijkje nemen in de stad. Maar de medewerkers vonden iets totaal anders: twee nogal niet-inheemse koningpythons.

De ambulance was net op tijd, want de koudbloedige reptielen overleven het niet lang op straat. Ze zijn gebracht naar de reptielenopvang in Zwanenburg.