Martin Garrix is grote winnaar Buma Awards

Martijn Garritsen, beter bekend als beste dj van de wereld Martin Garrix, is vanavond flink in de prijzen gevallen bij de Buma Awards. De vakprijzen werden uitgereikt in Theater Amsterdam.

Garrix, bekend van monsterhits Animals, Scared to be Lonely en In the Name of Love, won de prijs voor het meest gedraaide én meest verkochte nummer.

Overigens werd bekend dat radiodj Edwin Evers de Gouden Harp in ontvangst kreeg. Ook Armin van Buuren, Ronnie Flex, Boef en Amsterdammer Lil' Kleine vielen in de prijzen.