LIVE Rechtszaak moord Djordy: Mini Cooper van doelwit in augustus al gevolgd

Vandaag staan de zeven verdachten van de moord op Djordy Latumahina voor de rechter voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Op 8 oktober 2016 werd Djordy in de parkeergarage onder zijn woning aan het Koningin Wilhelminaplein voor de ogen van zijn vriendin en dochtertje doodgeschoten.

De schutters hadden het vermoedelijk gemunt op een crimineel die ook in het appartementencomplex woonde, en zijn vergelijkbare donkere Mini Cooper in dezelfde garage parkeerde. In totaal zijn er nu zeven verdachten in de zaak. Voor de zaak zijn negen zittingsdagen ingeroosterd. AT5 doet de hele dag verslag op de site.

12.05 uur:

De drie verdachten zijn volgens het OM na de liquidatie opgehaald in Mercedes Vito, deze gehuurde auto stond op naam van hoofdverdachte Cedric R.

12.00 uur:

De voorbereidingen voor de liquidatie van Gino M., het eigenlijke doelwit, waren in augustus al begonnen, stelt het OM.

In de dagen voor de moord huurt Cedric R. een Mercedes Vito bij een autoverhuurbedrijf. Daarmee rijdt hij naar mede-verdachte Giovanni D. in Alkmaar. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Rechter vraagt aan Cedric waarom hij naar Giovanni reed met de gehuurde Mercedes. Cedric: ik zou hem gaan halen om te pokeren. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Op 1 augustus worden de Volkswagen Caddy en een andere gestolen auto gesignaleerd op de A10 West. Daar rijdt op dat moment ook een Mini Cooper die in gebruik was van bij beoogde doelwit: Gino M. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

11.30 uur:

De rechtbank bespreekt nu de bewegingen van de verdachten in de maanden voorafgaand aan de fatale schietpartij.

De auto waarmee de schutters vluchtten vlak na de liquidatie, een Seat Leon, werd gestolen in Rotterdam. Ook bij die auto worden verschilende verdachten in juni al gezien. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Op 27 juni worden de telefoons van Benito en Cedric uitgepeild in de buurt van de woning van Cedric in Aalsmeer. Cedric zegt dat Benito toen bij hem was om te klussen. Zo kende hij ook mede-verdachte Ulrich. Ze bezochten wel eens een woonboulevard. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Telefoon van (vermeende schutter) Djurgen W. zou die avond ook in Aalsmeer gepeild zijn. De Caddy wordt die avond vanaf Aalsmeer naar Amsterdam-Noord gereden. Ook de telefoon van Djurgen W. wordt rond dat tijstip in Noord gesignaleerd. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

11.10 uur:

Vermeend schutter Tony D. vertelt over een wapen wat hij thuis had liggen:

Tony zegt dat hij het wapen zelf heeft gebouwd om mee op blikjes te schieten. Rechter: ik vind het er behoorlijk angstig uit zien. Er zit bovendien een geluidsdemper op. Kunt u er iets meer over vertellen? #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Tony: ik schoot er mee op ganzen. Het is een beetje uit de hand gelopen. Had er nooit mee moeten beginnen. Begon met een pijl en boog, toen een pomp buks (met duikersfles). Daarna kwam ik op dat 'ding' (pistool) terecht. Ja, stommiteit. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

11.00 uur:

'De handel' en pokeren, dat waren de voornaamste inkomstenbronnen van Cedric R.

Cedric zegt dat hij vooral geld verdiende met (online) pokeren. Hij pokerde ook wel eens ergens in Noord of Sloterdijk. Exacte locaties noemt hij niet #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Cedric verdiende naar eigen zeggen ook wat geld aan 'de handel'. Wiet en hasj. Maar details geeft hij verder niet. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

10.50 uur:

Eerst is Cedric R. aan de beurt, volgens het OM de coördinator achter de actie. Hij vond een zender onder zijn auto sliep daarom met een vuurwapen onder zijn matras.

Cedric: ik was erg bang, omdat ik een zender onder mijn auto had gevonden. Dus ik ging er vanuit dat mensen mij volgden en wilden pakken. Daarom heb ik 2 wapens aangeschaft. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Uit het dossier rijst het beeld dat Cedric R. een luxe leven leidde. Hij sliep in hotels die hij contant betaalde en reed in een gepantserde Audi. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018



10.40 uur:

Rechter: er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan: camerabeelden, reisbewegingen, tapgesprekken, undercoveractie. Uiteindelijk leidde dat onderzoek op 28 en 29 maart tot de aanhouding van 6 verdachten. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

10.30 uur:

Het is ontzettend druk in de rechtszaal, er is veel belangstelling. De rechtbank gaat zo in op wat er die dag gebeurd is en drukt de nabestaanden op het hart dat er moeilijke momenten zullen volgen.





Rechter richt zich tot de nabestaanden en zegt dat het de komende dagen over hele heftige en emotionele dingen zal gaan. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

Er is zo veel belangstelling voor de zaak dat de rechtbank op sommige dagen een extra zaaltje heeft ingeruimd waar de zaak mbv een videoverbinding gevolgd kan worden. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018



10.20 uur:

Het Openbaar Minsterie is op zijn zachtst gezegd not amused met het nieuwsbericht van gisteren:

OvJ reageert op nieuwsbericht van gisteravond. 'Het verbaast ons dat 1 van de raadslieden de actie als 'onprofessioneel' kwalificieert, terwijl NFI heeft geadviseerd deze deskundige in te zetten' #Djordy https://t.co/oxjPIWeCs4 — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

10.05 uur

De zitting zou om 9.00 uur beginnen, maar begint ongeveer een uur later. Er is veel publiek in de zaal aanwezig.

De aanvang van de zaak is al bijna een uur vertraagd. Niet zo gek met zeven verdachten. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

De zaak gaat van start. Het is erg druk in de zaal en op de publieke tribune. Veel familie en andere nabestaanden. Ook de ouders en de vriendin van #Djordy zijn er. — Mark Schrader (@markschrader) March 6, 2018

10.00 uur

Zes van de zeven verdachten zijn bij de zaak. Ulrich B., de vermeende chauffeur van de vluchtauto's, is door een rugblessure afwezig: