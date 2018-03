'Minister moest Cheider dwingen tot aangifte van misbruik'

Toenmalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt zou de Joodse Cheider-school in Buitenveldert onder druk hebben moeten zetten om aangifte te doen tegen docent Ephraim S..

Hij wordt ervan verdacht zeker vijf leerlingen seksueel te hebben misbruikt. Volgens De Telegraaf wilde de schoolleiding de misbruikzaak in 2012 echter liever via interne joodse rechtspraak oplossen.

De krant heeft interne stukken in bezit waaruit dat blijkt. 'Rabbijn Jacobs geeft aan dat hij niet overtuigd is van een redelijk vermoeden en daarom geen aangifte wil doen', staat daar onder meer in. Ruim drie maanden na het eerste bevel dwong van Bijsterveldt alsnog een aangifte af.

Uit de stukken zou ook blijken dat de schoolleiding camerabeelden had gezien van aanrandingen. Die video's zijn inmiddels niet meer terug te vinden.

Lees ook: 'Opperrabbijn onder druk om vermeend wegpoetsen misbruik'

Meteen na de eerste verdenkingen vertrok Ephraim S. naar Israël, maar in 2016 werd hij uitgeleverd aan Nederland. Hij staat morgen voor de rechter wegens aanranding of verkrachting van de vijf slachtoffers.