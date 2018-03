Matrixborden met waarschuwing voor babbeltrucs in Zuid

De politie waarschuwt bewoners van de Prinses Irenebuurt in Zuid met matrixborden voor babbeltrucs.

De borden staan in de Beethovenstraat. 'Bewoners, wees alert', staat in de tekst. 'Babbeltrucs, trap niet in mooie praatjes. Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen.'

Bij babbeltrucs komen onbekenden binnen met een smoes, zoals dat ze van de thuiszorg, bank of politie zijn. Vervolgens stelen ze geld, sieraden of pinpassen.

