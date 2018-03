Automobilist gewond na botsing op Zuiderzeeweg

Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Zuiderzeeweg in Oost.

Het slachtoffer botste rond 8.40 uur door onbekende oorzaak tegen een paal. Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De weg is deels afgezet.

Over de verwondingen van de bestuurder is niets bekend, maar hij of zij is volgens de politie aanspreekbaar.

Bus 37 rijdt om door een aanrijding. Kijk op https://t.co/yHbpKN5wx1 voor meer informatie. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) March 6, 2018