Politieke partijen tekenen 'Amsterdam Joods akkoord'

Alle politieke partijen in de gemeenteraad willen dat er veel harder wordt opgetreden tegen antisemitische incidenten.

Dat meldt EenVandaag. De roep om een harder optreden staat in het 'Amsterdam Joods akkoord', dat vanavond door de partijen ondertekend wordt. Ook moet de stad scholen en docenten die merken dat het lastig is om over Jodenvervolging te praten beter ondersteunen.

De aanleiding voor het akkoord zijn een aantal incidenten tegen Joodse ondernemingen, zoals de belaging van het Joodse restaurant Hacarmel. Daarnaast zijn Joden volgens de politici zwaar oververtegenwoordigd als slachtoffer van discriminatie.