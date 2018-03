Kamervragen over Legionella in Zuidoost: 'Spelen met mensenlevens'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren om opheldering gevraagd over de aangetroffen Legionellabacterie in een wooncomplex aan de Bijlmerdreef in Zuidoost.

Nijboer vindt het onbegrijpelijk dat woningcorporatie Rochdale pas over drie weken overgaat tot desinfectie. 'Is dit niet spelen met mensenlevens? Wat is de gebruikelijke procedure bij Legionella? Moet er bij aanwezigheid van kwetsbare personen niet extra zorgvuldig met de veiligheid en gezondheid van mensen worden omgegaan?'

Ouderen kunnen op de dag van het desinfecteren niet naar het toilet. 'Bent u het met de PvdA eens dat dit een bijna onmenselijke situatie is, en dat het plaatsen van een Dixie tijdens de reparatie niet alleen beledigend is, maar ook volstrekt ontoereikend?', vraagt Nijboer aan Ollongren.

Hij vindt dat de bewoners zo snel mogelijk een vervangende plek moeten krijgen, zoals een hotel. Ook wil hij weten wat Ollongren gaat doen zodat Rochdale de situatie 'netjes oplost'.

De woningcorporatie stelt vandaag in een reactie aan AT5 dat er geen acuut gevaar is. 'Er zijn nieuwe douchekoppen geplaatst zodat er geen besmetting mogelijk is. Er is wel grondige reiniging nodig, maar daarmee wordt drie weken gewacht zodat het op één dag kan plaatsvinden.' Morgen om 15.00 uur wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners.