Geen Pitch Festival dit jaar: 'Met pijn in het hart'

Festival PItch, dat de laatste jaren werd gehouden op het Westergasterrein en daarna op de NDSM-werf, gaat dit jaar niet door. Dat meldt de organisatie van het dansfestijn op Facebook.

Volgens de organisatoren zorgt het huidige festival- en muziekklimaat ervoor dat zij dit jaar geen Pitch kunnen organiseren. 'Elk jaar streven we ernaar om het beste en nieuwste te bieden op het gebied van live elektronische muziek', zo schrijft de organisatie. 'Met pijn in ons hart zal er geen Pitch Festival in 2018 zijn.'

Catch Festival, dat door dezelfde organisatie wordt georganiseerd, gaat wel door. Dat vindt plaats op 24 maart in TivoliVredenburg in Utrecht.