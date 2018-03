Eendjes Nieuw-West de dupe van hongerige ratten

Eendjes in Nieuw-West moeten voortaan hun eigen eten gaan zoeken. Ze mogen vanaf 1 april niet meer worden gevoerd. Het voerverbod wordt ingesteld om ratten tegen te gaan. Wie voert kan een boete van 70 euro krijgen.

Het voerverbod gaat gelden bij de Albardagracht aan het Lambertus Zijlplein, gracht Jan de Louterpad aan de Frans Bastiaansestraat, gracht Lodewijk van Deijsselstraat aan het Heksenpad en gracht Speelmanstraat aan de Reine Prinsen Geerlingstraat. Op de plekken worden bordjes geplaatst.

Volgens de gemeente zijn de eendjes prima in staat om zelf hun voedsel te zoeken. Bovendien is brood in het water slecht voor de waterkwaliteit. Ratten kunnen de Ziekte van Weil verspreiden met hun speeksel, uitwerpselen en urine.

Het voerverbod wordt in de toekomst uitgebreid naar andere delen van de stad.