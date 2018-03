VU stelt kraakstudenten De Verrekijker ultimatum

Het gekraakte gebouwtje De Verrekijker op het terrein van de VU moet begin april leeg zijn. Dat heeft de universiteit vandaag in een brief kenbaar gemaakt aan de studenten die in het pand zitten.

De brief werd vanmiddag persoonlijk aan de studenten overhandigd. De universiteit geeft de studenten een termijn van 28 dagen, ingaande vanaf vandaag. 'We denken dat dit een redelijke termijn is om het gebouwtje leeg en schoon aan ons op te leveren', aldus VU-persvoorlichter Wessel Agterhof. 'In de brief hebben we nogmaals helder uitgelegd wat we vorige week met de studenten hebben besproken.'

Lees ook: Krakende student: 'VU moet eerst een rechtszaak aanspannen'

Charlie Ranzijn zegt namens de studenten te hopen op een dialoog met de universiteit. Hij is niet van plan het pand te verlaten. 'We zijn druk bezig om evenementen in het pand te organiseren, we gaan er niet vanuit dat we weg moeten.' Volgens Ranzijn werden de studenten vorige week overvallen door het gesprek met de universiteit. 'We hebben toen niet goed met de medestudenten kunnen bespreken hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat er geheime bijeenkomsten worden gehouden. Dat weten we nu wel.'

Onomkeerbaar

Agterhof zegt dat de beslissing echter onomkeerbaar is. 'Er is geen vertrouwen meer. We willen dat de studenten het pand gaan verlaten.' In de brief wordt volgens de universiteit niet gesproken over een eventuele ontruiming. Wat er met het pand gaat gebeuren weet de VU nog niet. 'We gaan pas nadenken over een nieuwe invulling als het pand leeg is.'

De VU wil het gebouwtje sluiten omdat de Palestijnse Rasmea Odeh, die veroordeeld is voor een dodelijke bomaanslag in Israël, er dinsdagavond in het geheim sprak. Bij de bijeenkomst waren enkele tientallen mensen aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie is er niets strafbaars gezegd.