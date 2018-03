Zakkenroller berooft toerist van 600 euro cash

Een zakkenroller was vorige week donderdag actief in de buurt van het Damrak. Hij wist een portemonnee te stelen van een toerist, waarin 600 euro cash zat.

De dief had het bedrag niet voor lange tijd in bezit. Hij werd al in de gaten gehouden, omdat een agent hem in de smiezen had gekregen. Na een mislukte poging om een iemand geld te ontfutselen, besloot de politie hem te gaan volgen.

Al snel betrapten ze hem op heterdaad met de portemonnee die hij buit had gemaakt. Het slachtoffer was volgens de politie 'super blij' dat hij zijn geld en pasjes terug kreeg. Zijn vakantie zou daarmee zijn gered.