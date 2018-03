Bijna 7000 handtekeningen voor snelle trein naar Berlijn

Een petitie voor een snelle treinverbinding van Amsterdam naar Berlijn is in een dag tijd al bijna 7000 keer ondertekend. De treinreis vanuit de hoofdstad naar Berlijn duurt nu nog zo'n 6,5 uur, terwijl je binnen drie uur in Parijs staat en binnenkort in vier uur in Londen bent.

Volgens Pelle Berting, die de petitie startte, is een snelle treinverbinding veel beter voor het milieu. 'Maak het treintraject Amsterdam-Berlijn echt concurrerend met goedkope vluchten. Net als Amsterdam-Londen. Zo bouwen we stap voor stap aan 'n netwerk van comfortabele en betaalbare hogesnelheidslijnen in Europa. En we stoppen de gekte van pretvluchten en onnodig vervuilende zakenreizen.'

De verbinding naar Berlijn is momenteel nog een stuk trager, omdat er bij de grens van locomotief moet worden gewisseld. 'Het Duitse en het Nederlandse spoor gebruiken verschillende soorten stroom. Daarom moet de locomotief worden verwisseld bij Bad Bentheim en dat kost tijd', aldus de NS tegen de NOS.

De grootste winst is te behalen door het overslaan van tussenstations in beide landen. De NS voert momenteel wel gesprekken met Deutsche Bahn om de verbinding tussen de hoofdsteden te verbeteren, maar daar is nog niet veel concreets uitgekomen. Andere treinen moeten de kleine stations dan gaan aandoen. 'Dat is voor ons een puzzel.'