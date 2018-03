Caribische topsporter redt hond uit ijskoud water Vondelpark

Toen Khaidem Neblett zag dat een hond door het ijs zakte in het Vondelpark, twijfelde hij geen moment. Hij dook onmiddellijk het ijskoude water in om het beest te redden. 'Ik zou me hopeloos voelen bij de gedachte dat een hond, of welk leven dan ook, daar zomaar zou zinken.'

De man uit Trinidad en Tobago raakte behoorlijk onderkoeld door zijn duik in het frisse water. 'Het is thuis nooit zo koud.' Toch was hij vooral opgelucht dat het goed gaat met de hond.

En hij niet alleen: de eigenaresse van het beest stond met tranen in haar ogen op de kade te wachten. 'Wat een fantastisch persoon', concludeerde ze. Terwijl de redder van haar hond op een brancard werd gelegd, gaf ze hem een kus op zijn wang om de held te bedanken.

Taekwondo-held

Khaidem kent in zijn eigen land ook al een bijzondere status: daar staat hij bekend om zijn verdiensten als professioneel taekwondoka. Hij is in de stad voor een taekwondo-kamp.

Zelf blijft Khaidem vooral bescheiden. Het redden van de hond was volgens hem dan ook 'het enige wat hij kon doen' in deze situatie. 'Ik ben een goed mens. Helden zijn gewoon goede mensen.'