Politie zoekt nog steeds getuigen vernieling joods restaurant Hacarmel

De ruit van het joodse restaurant Hacarmel aan de Amstelveenseweg werd begin maart vernield. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Er is nog weinig bekend over het incident, dat plaatsvond in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 maart. Maar omdat er veel ophef ontstond bij eerdere incidenten rondom het restaurant, heeft de politie forensische opsporing ingeschakeld om nader onderzoek te doen.

De politie is bovendien op zoek naar getuigen die iets opvallends hebben gezien op de Amstelveenseweg, rond 02.00 uur 's nachts. Op beelden is te zien hoe een man op dat tijdstip richting het restaurant loopt. Daar aangekomen gooit hij iets tegen het raam, waarop hij wegrent in de richting van de Vaartstraat.

Het zou gaan om een man met een tenger figuur. Hij droeg donkere kleren en sleepte enigszins met zijn linkerbeen. Wie meer weet, kan contact opnemen via 0900-8844. Tipgevers die liever anoniem blijven kunnen bellen naar 0800-7000.