Ronald Heeft Kiespijn #7: Uitzicht over de Dappermarkt bij Marjolein Moorman (PvdA)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart legt AT5 een aantal huisbezoeken af bij de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. In de zevende aflevering van Ronald heeft Kiespijn gaat Ronald Olsthoorn langs bij PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman in de Dapperbuurt in Oost.

Met uitzicht over de Dappermarkt woont Marjolein Moorman samen met haar man en twee dochters in Oost. Er wonen ook nog twee cavia's: Choco en Coco. 'Ik ben allergisch voor katten, anders had ik wel een kat gehad.'

Huizenprijzen

Ze woont hier inmiddels elf jaar, en ook in de Dapperbuurt zijn de huizenprijzen door het dak geschoten: 'Dat tekent ook wel heel erg wat er verandert in Amsterdam. We zouden hier niet meer kunnen wonen met de huidige huisprijzen.'

Haar man is journalist voor BNR Nieuwradio en deelt de interesse in de politiek. 'Mijn kinderen zeggen wel af en toe: 'Het gaat niet wèèr over politiek hè?' Wij vinden het allebei wel fascinerend ja.'

Van der Laan

Vanaf de afzuigkap kijkt er nog iemand anders mee naar de campagne, daar hangt de rouwkaart van wijlen burgemeester Van der Laan. 'Er zijn wel van die momenten dat je denkt: hoe zal ik dit aanpakken? En dan denk ik: hoe zou Eberhard het doen? Het is natuurlijk heel erg verdrietig dat hij er niet meer is. Hij is voor mij een groot voorbeeld van hoe je politiek moet bedrijven.'

Kijk hier het hele interview met Marjolein Moorman terug: