Zuidoost krijgt multicultureel uitvaartcentrum voor zowel ingetogen als uitbundig afscheid

Koffie, cake en een ingetogen toespraak zijn voor sommigen genoeg afscheid, anderen rollen over de grond van het huilen. Omdat in iedere cultuur het rouwen om een dierbare anders verloopt, opent er volgend jaar in Zuidoost een multicultureel uitvaartcentrum.

'Waar moet een dergelijk centrum anders komen dan in Zuidoost? Waar we te maken hebben met heel veel verschillende bewoners, heel veel culturen,' aldus stadsdeelvoorzitter Muriël Dalgliesh.

Ventilatie en isolatie

Het centrum heeft twee keukens met sterke ventilatiesystemen, zodat de verschillende groepen niet in elkaars etensgeuren afscheid hoeven te nemen. Daarnaast beschikt het centrum over goede isolatie waardoor een ingetogen Turkse uitvaart niet botst met een uitbundig Ghanees afscheid.

Voor Creoolse Surinamers is een uitvaart niet alleen verdrietig, maar vooral ook feest: 'Je gaat weer heen naar waar je vandaan komt. Naar de eeuwigheid, de glorie, de heerlijkheid. Wij vieren dat degene die overleden is weer naar huis gaat,' vertelt Ricardo Lemmer van de Federatie Surinaamse Aflegverenigingen Nederland.

Het multiculturele uitvaartcentrum komt pal naast station Bijlmer ArenA en moet volgend jaar helemaal af zijn.