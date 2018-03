Voetganger zwaargewond na aanrijding met tram bij Spui

Een voetganger heeft ernstig hoofdletsel opgelopen na een aanrijding met de tram op het Spui in het centrum.

De voetganger is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer botste frontaal tegen een tram, waarvan de voorruit nu gebroken is.

De politie heeft het gebied inmiddels afgezet. Dat zal naar verwachting nog zo'n anderhalf uur voortduren. In de tussentijd rijden tram 1, 2 en 5 een gewijzigde route.