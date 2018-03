Ook reisorganisatie Rover ziet niks in minder sporen op CS

Het aantal sporen op CS wordt mogelijk teruggebracht van tien naar negen. De NS waarschuwde al voor de chaos die dat op kan leveren en ook reizigersorganisatie Rover ziet niks in de plannen. 'Het ministerie wil dit alleen uit bezuinigingsoverwegingen'

Volgens woordvoerder Chris Vonk kunnen er door de maatregelen veel minder treinen aankomen op CS. 'Daardoor zal een deel naar Zuid moeten gaan. Heel veel reizigers willen dat niet.'

Vonk stelt dat 'het altijd tien sporen is geweest en pas sinds kort is het teruggebracht, omdat er dan minder geld uitgegeven hoeft te worden'. Daarmee is het volgens NS-topman Roger van Boxtel een 'korte termijn strategie'.

Van Boxtel roept staatssecretaris Van Veldhoven in een brief op om deze plannen niet door te laten gaan. Zij wil voorlopig nog niet inhoudelijk reageren. Op 15 maart vindt er een overleg plaats tussen de NS, de regio en het ministerie.