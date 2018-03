Kandidaten stadsdeelcommissie Noord presenteren zich: 'Het moet wel het landelijke Noord blijven'

Tijdens de eerste presentatie van de kandidaten voor de stadsdeelcommissie in Noord bleek dat er genoeg te kiezen valt tussen de lokale partijen.

Belangrijke thema's voor de verschillende partijen zijn veel sport, betaalbaar wonen of toch Chinees op de basisschool. En of ze nou veel macht krijgen of niet, ze hebben er zin in.

Noord United

Een van de partijen die mee doet is Noord United. 'We heten Noord United omdat we voor broederschap en natuurlijk gelijkheid en vrijheid staan,' aldus Queeny Borgman.

Ook wil de partij een aanpassing in het basisonderwijs: 'Vroeg beginnen met andere talen zoals Arabische talen of Chinees want ik heb dat enorm gemist en ik vind het echt iets wat je hedendaags kan gebruiken.'

De Noorderling

Nancy Bergman van partij De Noorderling heeft wel een oplossing voor de autobranden in Noord: 'Ze zeggen altijd een pyromaan komt altijd kijken naar z'n werk, misschien is het handiger als wij, alle burgers, elkaar gaan fotograferen als je een autobrand ziet.'

Ten slotte heeft ze nog een duidelijke boodschap: 'Het moet wel het landelijke Noord blijven zoals het nu is. Het moet niet ineens op de Stopera gaan lijken want dat is geen Noord.'